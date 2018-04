DETTELBACH vor 1 Stunde

Geparkten Polo angefahren

Bereits am Dienstagabend wurde am Mainfrankenpark in Dettelbach auf dem Parkplatz vor einem Speiserestaurant ein VW Polo angefahren. Die Besitzerin hatte laut Polizeibericht ihr Fahrzeug gegen 19.30 Uhr abgestellt. Als sie um 20 Uhr zurückkam, bemerkte sie am linken Heckbereich die frische Unfallbeschädigung. Verursacher dürfte ein Lkw gewesen sein. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.