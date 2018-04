IPHOFEN vor 2 Stunden

Geparkten Pkw touchiert

Am Montagmittag fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Gespann die Mainbernheimer Straße in Iphofen in Richtung Stadtgraben-West entlang. An der Einmündung bog er nach links ein und streifte dabei mit dem Anhänger einen geparkten Pkw. Dieser war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. An dem Fahrzeug entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 800 Euro.