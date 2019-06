Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkten Pkw gestreift

Am Montagnachmittag bog ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw von der Fischergasse kommend nach links in den Oberen Mainkai in Kitzingen ab. Hierbei streifte der Mann aus Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand parkenden VW. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 600 Euro.