Iphofen vor 57 Minuten

Geparkten Pkw beim Abbiegen beschädigt

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Bahnhofstraße in Iphofenein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt stieß ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen mit seinem Lkw aus Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Dieser wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.