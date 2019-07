Markt Einersheim vor 26 Minuten

Geparkten Pkw angefahren

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Höhenring in Markt Einersheim ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, startete ein 75-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand und stieß aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.