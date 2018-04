SEINSHEIM vor 1 Stunde

Geparkten Pkw angefahren

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein 54-jähriger Autofahrer am Marktplatz einen geparkten Pkw. Der Lkw-Fahrer wollte vom Parkplatz aus in die Frankenstraße einfahren und touchierte dabei das geparkte Fahrzeug. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2500 Euro.