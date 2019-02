In der Alten Burgstraße in Kitzingen wurde am Montagnachmittag ein geparkter Mercedes von einem unbekannten Fahrer mit seinem Pkw beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.