Schwarzach vor 17 Minuten

Geparkten Peugeot angefahren

Am Dienstagmittag beschädigte ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Schweinfurter Straße in Schwarzach einen geparkten Pkw. Wie die Polizei mitteilt, touchierte er beim Rangieren mit seinem Peugeot einen daneben stehenden Dacia. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.