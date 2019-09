Wiesentheid vor 39 Minuten

Geparkten Opel angefahren

Einen geparkten Opel Agila beschädigte ein 28-Jähriger am Montagspätnachmittag in Geesdorf gegenüber des Sportplatzes. In der Straße Federwasen stieß er beim Rangieren mit seinem Sprinter gegen den Wagen. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 2000 Euro.