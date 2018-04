KITZINGEN vor 1 Stunde

Geparkten Opel angefahren

Am Mittwoch parkte eine 57-jährige Verkehrsteilnehmerin um 11.30 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz am Bleichwasen in Kitzingen. Als sie laut Polizeibericht gegen 14 Uhr zurückkam, stellte sie an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung fest. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.