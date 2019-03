Am Donnerstag um acht Uhr hat ein Autofahrer seinen grünen Nissan Micra auf dem Parkplatz der Firma Schum in Dettelbach abgestellt. Als er nach Arbeitsende wiederkam, bemerkte er eine Beschädigung an der Fahrertür. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.