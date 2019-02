Geparkten Mercedes angefahren

Am Hindenburgring Süd in Kitzingen verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall. In der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr touchierte er auf dem Parkplatz am Alten Krankenhaus einen geparkten Mercedes an der hinteren Stoßstange. Nach dem Anstoß entfernte sich der Übeltäter von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.