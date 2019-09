Kitzingen vor 38 Minuten

Geparkten Lkw gestreift

Am Montagnachmittag touchierte ein Lkw-Fahrer beim Anliefern von Waren auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes am Dreistock in Kitzingen einen stehenden Lkw. Mit dem Auflieger seines Sattelzuges blieb er laut Polizeibericht an der Fahrerseite des Führerhauses des anderen Lkw hängen. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro.