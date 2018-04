KITZINGEN vor 1 Stunde

Geparkten Golf mit Kunstharzkleber beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch wurde am Hindenburg-Nord in Kitzingen ein Pkw beschädigt, der unweit der Überführung der Alten Poststraße stand. An dem VW Golf wurden die gesamte linke Fahrzeugseite, sowie der linke Bereich der Motorhaube mit einem Kunstharzkleber verunreinigt. Der Schaden wird auf 1800 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei.