Geparkten Ford beschädigt

Am Mittwochmorgen beschädigte eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Königsberger Straße in Kitzingen einen geparkten Ford Mondeo. Die VW-Fahrerin touchierte beim Rückwärtsausparken das geparkte Fahrzeug. An dem beschädigten Pkw brachte die Verursacherin einen Hinweiszettel an.