Geparkten Ford angefahren

Zwischen den Osterfeiertagen wurde in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim ein geparkter Ford beschädigt, berichtet die Polizeu. Der Besitzer hatte das Auto am Karfreitagabend, um 19.30 Uhr auf dem Wohnmobil-Stellplatz geparkt. Als er am Ostermontag zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte er am hinteren Stoßfänger an der linken Seite die Beschädigung. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.