Geparkten Fiat ausgeräumt

In der Zeit von Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 18.20 Uhr, ereignete sich am Hindenburgring-Nord in Kitzingen ein Diebstahl aus einem Pkw. Ein unbekannter Täter gelangte auf noch ungeklärte Weise in das Innere des geparkten Fiat. Aus dem Pkw wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 160 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.