Volkach vor 1 Stunde

Geparkten BMW beim Einparken beschädigt

Am Ostersonntag hatte ein BMW-Fahrer gegen 16 Uhr sein Fahrzeug in der Spitalstraße in Volkach abgestellt. Als er am darauffolgenden Morgen um 11.10 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er an der vorderen Stoßstange eine Beschädigung. Nach Vermutungen der Polizei war ein einparkendes Fahrzeug rückwärts mit einer Anhängerkupplung gegen den geparkten BMW gestoßen. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.