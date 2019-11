Schnepfenbach vor 1 Stunde

Geparkten BMW angefahren

In der Zeit zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 12 Uhr, ereignete sich in Schnepfenbach am Weinberg ein Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten BMW, der an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.