Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkten BMW angefahren

In der Nacht auf Montag wurde in der Unteren Kirchgasse in Kitzingen ein geparkter BMW angefahren, berichtet die Polizei. Der Besitzer hatte seinen blauen 320i gegen 19 Uhr an der Ecke zur Schrannenstraße geparkt. Am Ostermontag hatte er schließlich um 7 Uhr an der Fahrertür die Beschädigung festgestellt. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.