Geparkten BMW angefahren

Auf dem Schotterparkplatz in der Paul-Rücklein-Straße in Kitzingen hatte am Montagfrüh eine 19-jährige Auszubildende ihren silberfarbenen BMW geparkt. Als sie am Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war laut Polizeibericht ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, gegen den linken hinteren Radkasten gestoßen und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Verursacher machte sich unerlaubt aus dem Staub.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.