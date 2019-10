Kitzingen vor 50 Minuten

Geparkten Audi angefahren

Am Donnerstagvormittag stieß ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Bismarckstraße in Kitzingen laut Polizeibericht mit seinem Wagen gegen einen geparkten Audi. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 1600 Euro.