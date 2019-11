Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkte Autos zerkratzt

Zwischen Samstag, 2 Uhr, und Montag, 14 Uhr, ereigneten sich in der Siegfried-Wilke-Straße und in der Brunnensteige in Kitzingen jeweils eine Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten bislang unbekannte Täter einen dort geparkten Dacia und einen VW. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 2300 Euro.