Geparkte Autos in Marktsteft und Marktbreit angefahren

Zwischen dem 13. und 14. Februar wurde in Marktsteft in der dortigen Herrnstraße ein geparkter schwarzer Opel von einem unbekannten Fahrzeug an dem linken Kotflügel und dem linken Außenspiegel angefahren und dabei beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete laut Polizei, ohne sich um den Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Ein weiteres Auto wurde in Marktbreit beschädigt. Während die 70-jährige Eigentümerin am Freitag von 11 bis bis 11.45 Uhr in Marktbreit beim Rewe beim Einkaufen war, blieb ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren an ihrem auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an dem VW Polo hängen und beschädigte diesen im Bereich der linken Seite. Der Unfallverursacher flüchtete auch hier. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.