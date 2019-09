Geologiekurs besucht das Nördlinger Ries

Gleich in der ersten Schulwoche machten sich die Schülerinnen und Schüler des Geologiekurses 12 des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach auf den Weg nach Nördlingen. Ein Ort mit dramatischer Geschichte, wie es in einer Pressemitteilung heißt, denn vor knapp 15 Millionen Jahren entstand das Nördlinger Ries durch den Einschlag eines Meteoriten. Erstes Wissen sammelten die Schüler am Vormittag im RiesKraterMuseum bei einer Führung. Am Nachmittag wurde dann im Gelände auch der Hammer geschwungen. Unter fachkundiger Leitung erkundeten die Schüler unterschiedliche Gesteinsarten in verschiedenen Steinbrüchen und Aufschlüssen der Region und stießen dabei immer wieder auf Zeugen längst vergangener Zeiten im Ries. Der Kurs Geologie ist eine Alternative zur regulären Geographie in der Q12 des Gymnasiums. In diesem Schuljahr wird er laut Mitteilung in Gaibach erstmals überhaupt von Lehrer Thomas Morche angeboten. Die rege Teilnahme von insgesamt 22 Kollegiaten zeigt das große Interesse an den vielfältigen Prozessen in der Erdgeschichte, heißt es abschließend im Pressebericht.