Geographieschüler beweisen ihr Können

„Gib möglichst genau (in Quadratkilometern) die Fläche des zweitgrößten Sees in Afrika, des Tanganjikasees, an.“ Dies war nur eine von insgesamt 25 Aufgaben, die beim Geographie-Wettbewerb „Diercke WISSEN“ an der Staatlichen Realschule Kitzingen gelöst werden mussten, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt.

Über 300 000 Schülerinnen und Schüler stellen sich mittlerweile Deutschlands größtem Geographie-Wettbewerb. Der Wettbewerb beweist, dass das Interesse an der Geographie auch über den Fachunterricht hinausgeht, so die Mitteilung.

Zunächst wurde an der Realschule Kitzingen in allen Klassen, die im Rahmen des Geographieunterrichts am Wettbewerb teilnahmen, ein Klassensieger ermittelt.

Aus den Klassensiegern wurden dann in der Folge die Schulsieger ermittelt, die sich mit zum Teil kniffligen Fragen in schriftlicher Form konfrontiert sahen. Diese waren lehrplanunabhängig und umfassten vielfältige Bereiche der Geographie. So waren Fragen zu Deutschland, Europa, zur Welt und zur Allgemeinen Geographie zu beantworten. Ebenfalls Teil war eine Kartenaufgabe, die selbstverständlich ohne Atlas zu lösen war.

Simon Freudlsperger aus der Klasse 7d konnte sich am Ende als Schulsieger durchsetzen. Der Wettbewerb wurde das erste Mal an der Schule durchgeführt. Zweiter Sieger wurde Sebastian Hofmann aus der Klasse 8d, den dritten Platz erreichte Tim Müller aus der 9d. Alle Sieger erhielten eine Kinobox. Der Erdkundefachbetreuer Markus Weis und Schulleiter Michael Rückel nahmen die Siegerehrung vor und gratulierten den drei Erstplatzierten.

Da der Wettbewerb großen Anklang bei Schülerinnen und Schülern fand, wird dieser in den kommenden Schuljahren voraussichtlich erneut an der Realschule Kitzingen von der Fachschaft Geographie durchgeführt werden.