Generationenwechsel beim Männergesangverein

Beim Fröhstockheimer Männerchor geht es dank kräftiger Stimmen meist lauter zu. Eher mit leisten Tönen vollzog sich dagegen bei der Jahresversammlung des Männergesangvereins ein gelungener Generationenwechsel.

Peter Hirschberger, seit 16 Jahren Vorsitzender, übergab sein Amt an Ralf Warm. Elisabeth Vasicek, die seit 1974 die Kasse des Vereins führt, hat in Markus Ostwald einen Nachfolger. Die Arbeit des Schriftführers Franz Wörler, seit 1988 in dieser Funktion, übernimmt nun Paul Heidner, der auch künftig der Notenwart statt Karl Kruimer ist. Wiedergewählt wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Mario Errico.

Ära geht zu Ende

"Es geht eine Ära zu Ende", beschrieb Chorleiter Uwe Ungerer diesen besonderen Tag für den Verein. Denn seit er vor zwölf, 13 Jahren die Chorleitung übernommen habe, sei bis auf den Zweiten Vorsitzenden der Vorstand immer gleich geblieben. "Es gibt wohl nicht allzu viele Vereine, wo der Wechsel so problemlos abläuft", drückte er seine Bewunderung aus. Ungerer würdigte die "super Zusammenarbeit", die freundschaftlich-kollegial verlaufen sei.

Weit über 70 Lieder habe man in seiner Dirigentenzeit einstudiert. Das Auffrischen von Liedern sei oft schwieriger, als neue zu lernen, blickte Ungerer zurück. Doch gerade probe man ein schwieriges Stück der Gruppe Pur, das beim Liedernachmittag zu Gehör gebracht werden soll.

"Ein achtfacher Großvater geht, ein einfacher Vater kommt", beschrieb Bürgermeister Burkhard Klein in humorvollen Worten den Generationenwechsel. "Wo man miteinander singt, da geht es viel einfacher", meinte Klein, der auch die Wahl geleitet hatte.

Rückblick

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender ging Peter Hirschberger, der nach eigenem Bekunden sehr gerne Vorsitzender gewesen ist, auf insgesamt 44 Veranstaltungen zurück, darunter 36 Singstunden, die Liedernachmittage in Fröhstockheim und Enheim sowie das Gruppenkonzert in Mainbernheim. Die Chorstärke sei im vergangenen Jahr von 26 auf 25 gesunken. Aus dem Neubaugebiet seien drei neue Sänger zum Chor gekommen. Der Chor werde auch älter, denn das Durchschnittsalter sei von 60 auf 61 Jahre gestiegen.

Bei einer Singstunde seien es einmal nur 13 Sänger gewesen, die meisten Teilnehmer mit 23 Sängern hätte die Probe vor der Weihnachtsfeier gehabt. Durchschnittlich hätten 19 Sänger die Proben besucht. Chorleiter Ungerer wünschte sich, dass es einmal eine Probe mit allen Sängern geben würde.

An allen 44 Veranstaltungen dabei waren Gerhard Döblinger, Peter Hirschberger, Klaus Schütz und Ludwig Schott. An 43 nahm Karl Müller teil und an 42 Peter Doll.

Der neue Vorsitzende Ralf Warm stellte das Leitmotto für die vierjährige Amtszeit des neuen Vorstands vor: Altes wieder aufleben lassen. Dazu zählte er Vereinsfeste und Ausflüge ebenso wie gemeinsame Essen. Am 2. Juni finde der Liedernachmittag statt, am 19. Juli das Familienfest und am 15. Dezember das Weihnachtskonzert.