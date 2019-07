Kitzingen vor 10 Minuten

Generalschlüssel aus Schule geklaut

Unbekannte klauten am Dienstagnachmittag, vermutlich um 17 Uhr, einen Generalschlüssel im Armin-Knab-Gymnasium, in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen. Dieser steckte in einem Türschloss und war für kurze Zeit von der Reinigungskraft unbeaufsichtigt geblieben. Es entstand ein Schaden von 100 Euro.