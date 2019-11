Volkach vor 1 Stunde

Gemeinschaftstage der Klassen 7a und 7b

Zu ihren Gemeinschaftstagen fuhren die Klassen 7a und 7b der Mädchenrealschule Volkach nach Bayreuth. Nach der knapp zweistündigen Fahrt machten die beiden Klassen erst einmal eine Shoppingtour durch die Stadt, um danach ihre Zimmer zu beziehen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Später lernten die Mädchen mit ihren Teamleitern die Altstadt bei einer Gruppenrallye kennen. Nach weiteren teambildenden Übungen und dem Abendessen stand die große Nachtaktion an. „Blind“ tasteten sich die Mädchen den Weg und folgten danach ohne Augenbinde im Dunkeln mehreren Lichtern zurück zur Jugendherberge. Am nächsten Tag arbeiteten sie mit vielen Aufgaben weiter an ihrem Teamwork und planten gemeinsam ihre Abschlussparty. Nach einem lustigen Spieleabend gingen sie spät in ihre Betten, um am nächsten Morgen ihr Seminar „Wir sind Klasse“ zu beenden und die Heimreise anzutreten.