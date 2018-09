Gemeinschaftliche Lese des Nordheimer Jubiläumsweinbergs

In einer Gemeinschaftsaktion von Touristikrat und freiwilligen Helfern wurde am Freitag der Nordheimer Jubiläumsweinberg gelesen. Mit 90 Grad Oechsle kamen die Müller-Thurgau-Trauben in den Keller des Weinguts Rudloff, das den Ausbau übernimmt. Voraussichtlich ab April 2018 wird der Wein bei offiziellen Anlässen der Gemeinde zum Ausschank kommen.

Am 28. April wurde der Nordheimer Jubiläums- und Erlebnisweinberg in Anwesenheit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und zahlreicher Wein- und Politprominenz eingeweiht. Um die Bewirtschaftung kümmert sich ein Team aus Touristikrat, Gemeinderat und weiteren ehrenamtlichen Helfern. Dieses traf sich am Freitag zur Lese und danach zur traditionellen Brotzeit. „Wir haben den Weinberg von Hand gelesen, um nur gesundes und vollreifes Lesegut zu ernten“, erklärt Peter Rudloff, der den Wein für die Gemeinde Nordheim ausbaut.

„Die Trauben werden wir nun kalt vergären. So kommen die Fruchtnoten besonders gut zur Geltung“, so Rudloff weiter. Schätzungsweise 500 bis 600 Liter Wein werden im Frühjahr 2019 abgefüllt. Dann werden die Flaschen im Rathauskeller eingelagert und bei offiziellen Anlässen und Feierlichkeiten schenkt die Gemeinde den Wein aus. „Die gute Pflege unseres Jubiläumsweinbergs hat sich ausgezahlt, bei diesem tollen Mostgewicht von 90 Grad Oechsle erwarten wir einen richtig guten Tropfen“, freut sich Nordheims Bürgermeister Guido Braun, der bei der Lese selbst mit Hand angelegt hat. „Ich bin stolz auf das Team und den Gemeinschaftssinn, der sich hier zeigt.“