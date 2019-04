Gemeinsames Turnier an der Berufsschule

"Fairplay, Respekt und Toleranz" - unter diesem Motto fand zum dritten Mal ein Turnier an der Berufsschule in Kitzingen statt. Seit fünf Jahren werden an der Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt junge Asylsuchende durch intensive Sprachförderung und Unterricht auf eine Berufsausbildung vorbereitet. Die Lehrer erleben die vorwiegend unbegleiteten jungen Menschen im Unterricht täglich mit ihren Stärken und Schwächen und dem großen Bedürfnis, am Alltag deutscher Jugendlicher teilzunehmen. In den vergangenen beiden Jahren fand an der Schule bereits ein gemeinsames Fußballturnier statt. Zum ersten Mal konnten die Schüler dieses Jahr auch Volleyball spielen.

120 Schüler aus sieben Klassen nahmen in diesem Jahr am Turnier teil, darunter drei Klassen mit jungen Geflüchteten. Das Turnier sollte nicht nur Spaß in den Alltag der Schüler bringen, sondern sie auch miteinander bekannt machen und den Klassenzusammenhalt stärken. So konnten sie zudem Toleranz, Teambildung, Regeln und ein faires Miteinander erleben.

Zwei Klassen aus dem Fachbereich Berufsintegration setzten sich im Fußball am Ende gegen alle anderen Mannschaften durch und traten im Finale an. Am Ende gewann die Berufsintegrationsvorklasse BIVa im Elfmeterschießen mit 1:0 gegen die Berufsintegrationsklasse BIa. Beim Volleyballturnier konnte die Klasse des Berufsgrundschuljahres Holz den ersten Platz vor der Klasse Bank 11b belegen. Die Finalisten wurden durch Robert Schöfer (Schulleiter i. V. am Schulort Kitzingen) und Anja Böhm (Vorsitzende des Fördervereins Staatliche Berufliche Schulen Kitzingen-Ochsenfurt) geehrt. Als Preise erhielten die Finalmannschaften neben einer Urkunde auch Gutscheine zum Eis essen.