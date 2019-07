Gaibach vor 1 Stunde

Gemeinsames Sommerfest in Gaibach

Ein buntes Programm gab es beim gemeinsamen Sommerfest vom Haus für Kinder und der Pfarrgemeinde in Gaibach. Nach dem Gottesdienst und einem Weißwurstfrühstück präsentierten die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen ein Potpourri aus Liedern und Gedichten mit dem Titel „Glückskinder“ und erfreuten so die vielen Besucher des Festes, teilt der Kindergarten mit. Am Nachmittag gab es neben kulinarischen Genüssen vielfältige Spielmöglichkeiten für die Kinder auf dem Außengelände der Kindertagesstätte.