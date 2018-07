Gemeinsamer Kanal für Abwasser

Die Gemeinde Wiesenbronn hatte beim Markt Großlangheim wegen des Durchleitens des Abwassers nach Kitzingen mittels eines gemeinsamen Abwasserkanals ab Großlangheim nachgefragt, da der Bau einer neuen Kläranlage die kostenintensivste Variante wäre und man weiterhin nach einer langfristig wirtschaftlicheren Möglichkeit der Abwasserbehandlung sucht. In der Ratssitzung am Dienstagabend nannte Bürgermeister Karl Höchner die Gründe für die Ablehnung des Wiesenbronner Ansinnens.

Unterlagen eingereicht

Der Bürgermeister betonte, dass man über die Anfrage ausführlich beraten habe, „aber je weiter man in die Thematik einstieg, umso größer wurden die Bedenken“. Nach Aussage Höchners ist der Anschluss Großlangheims an das Kitzinger Klärwerk vorgeplant, die Gespräche mit der Stadt Kitzingen wegen der Kostenbeteiligung seien beendet und die Berechnungen durch Ingenieurbüros abgeschlossen: „Die Unterlagen sind eingereicht und wir erwarten eine zustimmende Entscheidung des Wasserwirtschaftsamtes“. Von Seiten Wiesenbronns gebe es aber keine Vorplanungen und Berechnungen „und da sich die Dimensionierung der Rohre ab Großlangheim im Falle eines Anschlusses ändern müsste, werde dies erhebliche Zeit und Kosten mit sich bringen“.

Rückhaltebecken erforderlich

Als weitere Hauptgründe führte der Bürgermeister an, dass eine Abwasserleitung von Wiesenbronn nach Großlangheim durch private Ackerflächen führen müsste und da passende Wege nicht vorhanden seien, müssten mit den Grundstücksbesitzern Verhandlungen geführt werden. Das Großlangheimer Kanalsystem könne zur Durchleitung nicht genutzt werden, „da es nach jüngsten Berechnungen ausgelastet ist“. Ein Kanal über eine so lange Strecke benötige zudem Schächte für Revision, Inspektion, Spülung und die entsprechenden Zufahrtswege. Die Druckverhältnisse beider Kanäle müssten überprüft werden, da man davon ausgehen müsse, „dass der Druck im Kanal vom höher liegenden Wiesenbronn stärker einzuschätzen sei, als der Zulauf aus dem Großlangheimer Ortsnetz“. Was den Abtransport des Großlangheimer Abwassers erschweren und den zusätzlichen Bau eines Rückhaltebeckens erforderlich machen würde.

Neue Kläranlage zu teuer

Aus dem Großlangheimer Rat wurden Stimmen laut, dass man die Planung der Ableitung des Großlangheimer Abwassers an die Kitzinger Kläranlage offiziell bekannt geben sollte. Dies könne erst dann erfolgen, wenn die Antwort des Wasserwirtschaftsamtes zu diesem Vorhaben eingetroffen sei und der Marktgemeinderat den Beschluss dazu gefällt habe, teilte der Bürgermeister mit. „Wir haben das ganze Projekt bis zum letzten Heller ausgerechnet und eine neue Kläranlage würde uns das Doppelte kosten, der Weg nach Kitzingen ist klar“, so der Schlusssatz des Gemeindeoberhaupts.