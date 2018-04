Gemeinsam gegen Artensterben

Das Flatterhaus im historischen Bürgerhaus Hellmitzheim in der Mönchsondheimer Straße 8 geht in sein drittes Jahr: In dem Gebäude verbirgt sich ein modernes Ausstellungskonzept, das die unterschiedlichen Lebensräume der verschiedenen Fledermausarten darstellt und zeigt, wo es überall im Landkreis Kitzingen flattert. Geöffnet ist von März einschließlich Oktober, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr (Eintritt frei). Das Projekt des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) Unterfranken findet sich im Internet unter www.flatterhaus.lbv.de und wird von dem Fledermaus-Experten Christian Söder betreut.

Christian Söder: Eigentlich erwacht die Fledermaus ganz langsam aus ihrem Winterschlaf, aber wir hatten gleich am ersten Öffnungstag zwei Schulklassen zu Besuch. Fleißige Hände aus Hellmitzheim haben den Frühlingsputz erledigt. Im neu angelegten Fledermausvorgarten sieht man die ersten Frühblüher.

Söder: Wir haben schon recht viele Buchungen für Gruppenführungen obwohl es noch früh im Jahr ist. Ich verrate Ihnen meinen Herzenswunsch. Ich möchte das Flatterhaus als Begegnungsstätte nutzen, um gezielt Leute einzuladen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Menschen, die mit der Fledermaus zu tun haben. Pfarrer und Mesner, Architekten und Dachdecker, Bauherrn, Landwirte, Winzer. Um in Ruhe miteinander zu sprechen bevor Interessenkonflikte aufeinandertreffen. Dialog und gegenseitiges Verständnis ist – nicht nur im Artenschutz – wichtig. Dieses Miteinander muss gepflegt werden.

Söder: Die Flatterhaus-Nachbarn sagen, es waren viele. Was wir zählen, sind die angemeldeten Gruppen, die eine Führung buchen. Das waren 20 Gruppen. Zum Teil so groß, dass wir sie aufteilen mussten. So kamen wir auf gut 30 einzelne Führungen. Das ist viel.

Söder: Etwas die Hälfte der Besuchergruppen waren Schulklassen, die sich ihre Busfahrt über das Landratsamt bezuschussen lassen können. Die Tagesbesucher sind Familien mit Kindern oder Großeltern mit Enkeln, es kommen auch Radwanderer und Touristen. Viele verknüpfen ihren Besuch im Flatterhaus mit einem Spaziergang über den Hutewaldweg.

Söder: Eine augenzwinkernde Einführung in das Thema Fledermaus und das Leben einer Fledermaus anhand der vier Jahreszeiten. Viele Bilder, wenig Text, Installationen zum Schauen, Hören und Ausprobieren. Keine ausgestopften Tiere, aber auch keine lebenden Fledermäuse. Die gehören nach draußen in die Nacht.

Söder: Ich hatte 20 Fundtiere in Pflege, so viele waren es noch nie. Viele der gefundenen Fledermäuse waren sehr geschwächt. Der dramatische Insektenrückgang wird auch negative Auswirkungen auf die Bestände der Fledermäuse haben. Wir verlieren biologische Vielfalt und wertvolles Leben, wenn wir als Menschen so weitermachen wie bisher. Dramatisch und traurig.

Söder: Diesem Artensterben entgegenzuwirken, soweit es mir möglich ist. Dazu müssen wir alle zusammenarbeiten, das wäre meine Bitte. Es wird uns nur gemeinsam gelingen einen stillen Frühling und einen unbelebten Himmel zu verhindern.

Söder: Jeden ersten Freitag im Quartal. Wir starten jetzt am Freitag, 6. April, um 19 Uhr. Hellmine Langohr nimmt die Besucher mit auf einen Fledermausspaziergang durch ihren Ort. Das Dorf aus Sicht der Fledermaus.

SödeR: Es wird nur das Große Mausohr gezählt, unsere typische Kirchenfledermaus. Davon kennen wir sieben Wochenstubenkolonien mit insgesamt 1133 Wochenstubentieren, das sind die alleinerziehenden Fledermausmütter mit ihren Kindern. Alle anderen Arten, wir haben 18 verschiedene, leben in kleineren Kolonien und sehr versteckt, die lassen sich nicht durchzählen.

Söder: Ich könnte jetzt wieder sagen, weil ich welche unterm Dach habe. Dort leben in der Tat welche, aber eigentlich ist es etwas anderes. Diese Tiere teilen sich mit uns den Lebensraum – und wir beachten sie nicht. Wenn du nach oben in den Dachstuhl blickst, sehen sie dich an, kopfüber von der Decke hängend und du merkst, dass sie dich wahrnehmen. Diese Tiere haben mich einfach berührt.