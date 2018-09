Die bayernweite Herbstsammlung der Caritas findet vom 24. bis 30. September statt. Sie steht unter dem Motto „Caritas. Gemeinsam für Menschen in Not“. Auch im Landkreis Kitzingen machen sich wieder ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler auf den Weg, gehen von Haus zu Haus, erbitten Spenden und haben gleichzeitig ein Ohr für die Anliegen der Menschen, heißt es in einer Mitteilung. Die Caritas selbst ist keine Partei, ergreift aber Partei für Männer, Frauen und Kinder am Rande der Gesellschaft und für solche, die keine Energie mehr haben.

Treffen die Sammler niemanden an der Haustür an, so kann ein Brief mit Überweisungsträger eingeworfen werden. Manche Pfarreien haben auch aufgrund fehlender Sammler auf diese so genannte „Briefkastensammlung“ umgestellt. Die Spenden bleiben zu 30 Prozent in der sammelnden Pfarrei. Mit ihnen werden benachteiligte Kinder und ihre Familien unterstützt, Besuchsdienste finanziert und andere soziale Angebote für Jung und Alt vor Ort aufrechterhalten.

Weitere 40 Prozent erhält der Kreisverband für regionale Dienste und Einrichtungen. Auch diese kommen im Krisenfall den Menschen der Pfarrei zugute. Zu ihnen zählen unter anderem der Allgemeine Soziale Beratungsdienst, der Caritas-Kleidermarkt, die Erziehungsberatungsstelle, Einzelfallhilfen und viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für ehrenamtlich Engagierte.