Gemeinsam die Wälder stärken

"Unser Wald leidet – Fachleute sprechen sogar vom 'Burn out' der Wälder", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen. Um dem zu entgegen, gebe es verschiedene Maßnahmen, unter anderem seien aktuell alle bayerischen Landkreise aufgefordert, Leitlinien zu erarbeiten, um unter anderem dem Wildverbiss zu entgegnen. Landrätin Tamara Bischof machte sich mit Klaus Behr vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bereits im Sommer vor Ort ein Bild von der Lage.

Erarbeitet wurden die Leitlinien, mit denen man unter anderem eine Verbesserung in den Hegegemeinschaften erreichen will, deren Verbiss-Belastung seit 2006 als „zu hoch“ oder „deutlich zu hoch“ bewertet wurde, vom Jagdbeirat, so die Mitteilung weiter. Dieser besteht aus fünf Personen: Christian Belz, Vertreter der Waldbesitzer, Herbert Pfriem, Vertreter der Jagdgenossenschaften, Dr. Klaus Damme, Vertreter der Jägerschaft, Alois Kraus, Vertreter der Landwirtschaft und Rainer Fell, Vertreter des Naturschutzes und Waldschutzes. Fachliche Unterstützung leisteten Klaus Behr vom AELF, Jagdberater Georg Hünnerkopf sowie Johannes von Rotenhan als örtlicher Experte der Forstwirtschaft.

Wie in der Sitzung laut Pressebericht deutlich wurde, sind von den zehn Hegegemeinschaften im Landkreis Kitzingen sieben betroffen, Tendenz steigend. Die acht gefassten Leitlinien beinhalten unter anderem eine Informations- und Sensibilisierungveranstaltung für Jäger und Waldbesitzer, die revier- und hegeringübergreifende Bewegungsjagden sollen erhöht werden und es gibt Vorschläge zur Veränderung des Jagdrechts.

Doch nicht nur die Jägerschaft sei gefordert: Jagdvorstände, Waldbesitzer, Landwirte und jeder Einzelne könne seinen Teil zur „Gemeinschaftsaufgabe Walderhaltung“ beitragen. Grundbesitzer können etwas tun, indem sie Flächen nicht brachliegen lassen, sondern Äsungsflächen anlegen. Dort findet das Rehwild dann Deckung sowie Nahrung und der Wald wird entlastet. Auch alle Bürger sind hier gefragt, vor allem, wenn sie in der Dämmerung unterwegs sind und durch freilaufende Hunde oder Stirnlampe das Wild beunruhigen. „Nur gemeinsam geht's“, so das Ergebnis der Sitzung.