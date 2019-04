Gemeinsam Lieder proben bei einem Musik-Workshop

Für alle Hobby-Musiker, die mit ihren akustischen Instrumenten Lust auf gemeinsames Musizieren haben, findet am Sonntag, 26. Mai, von 14.30 bis 18 Uhr ein Musik-Workshop mit dem Thema „Volkslieder“ unter Anleitung der Harfenistin und Musiktherapeutin Julia Rosenberger statt.

Geprobt werden laut Pressemitteilung die sechs Lieder: „Es waren zwei Königskinder“, Sah ein Knab ein Röslein stehn“, „ Es führt über den Main“, "Froh zu sein bedarf es wenig“, „Was eilst du so, du Bächlein froh?“ und „Kikeriki“. Zur persönlichen Vorbereitung können die Noten im Voraus per E-Mail zugesandt werden. Der Musik-Workshop findet entweder in der Harfenschule in Marktsteft statt oder bei größerer Teilnehmerzahl im Künstlerhaus Marktbreit.

Mehr Infos und Anmeldung bis 15. Mai bei Julia Rosenberger, Tel.: (09 332) 50 01 19, oder per E-Mail an julia.h.rosenberger@gmail.com