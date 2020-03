Kitzingen vor 57 Minuten

Gemeinsam Glücksmomente zum Osterfest verschicken

Die Diakonie in der Region Main-Rhön ruft dazu auf, Post an pflegebedürftige Senioren zu verschicken. Ganz egal, ob man einen Brief schreiben möchte, oder die Kinder etwas malen oder basteln, der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Da die ältere Generation derzeit leider keine Besuche empfangen darf, wird sie sich ganz besonders über etwas Abwechslung in ihrem Alltag freuen, heißt es in einer Pressemitteilung.