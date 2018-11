Gemeindliche Bauvorhaben zurückgestellt

Der Sulzfelder Bauausschuss hatte sich in seiner Sitzung am Dienstag mit mehreren Baustellen der Gemeinde zu befassen. Dabei führten ausgiebige Diskussionen dazu, dass die Vorhaben teilweise auf Eis gelegt wurden.

Die Gemeinde ließ am Dach der Aussegnungshalle im Friedhof die alten und porösen Dachziegel entfernen und durch das Bauhofpersonal neu eindecken. Jetzt wurde überlegt, eine zusätzliche Tür als Toilettenzugang einzubauen, was aber nicht billig geworden wäre. Die Ausschussmitglieder kamen überein, auf eine Toilette und den Zugang zu verzichten. Die Sanierung der Fassade soll jetzt vor dem Winter nicht mehr angepackt werden. Denn zuerst gilt es zu prüfen, ob drei Stützen auf der Nordseite der Aussegnungshalle statisch noch ausreichend sind. Wenn diese noch in Ordnung oder saniert sind, wird dann kommendes Jahr die Fassadensanierung abgeschlossen.

Weiter Themen im Bauausschuss

Am Hohen Turm sind die Fenster marode, ein Angebot zweiflügelige für neue Fenster lag bei 8046 Euro. Im Diskussionsverlauf kamen mehrere Fragen wie ein fehlendes Brandschutzkonzept und eventuell künftig auftretende Feuchtigkeitsprobleme auf. Zudem bekam die Verwaltung den Auftrag, Fördermittel auszuloten und entsprechende Anträge vorzubereiten, eine Entscheidung wurde vertagt.

Im Russenturm besteht an einer Holztreppe samt Überdachung Handlungsbedarf. Den Reparaturauftrag dafür bekam die Firma Pudenz aus Hohenfeld zum Angebotspreis von 3341 Euro.

Die Kindergartenleitung hatte sich gewünscht, dass eine Betonwand am Kindergarten verputzt und gestrichen werden sollte. Da sich das Verschönern in der Praxis nicht als Fortschritt erweisen würde, lehnte das Gremium den Antrag ab. Denn die gestrichene Betonwand müsste nach jedem Regen erneut gestrichen werden, dieser Aufwand erschien den Räten als unverhältnismäßig.

Der Ratsrunde lag ein Nachtragsangebot der Firma Metallbau Kriener für Schlosserarbeiten auf dem Tisch. Es handelt sich dabei um ein zusätzliches Geländer, eine Fluchtwegstüre und eine Gebäudeerhöhung. Der Gemeinderat hatte bereits drei der vier Nachtragspositionen in vorherigen Sitzungen anerkannt und die Gelder freigegeben, doch die jetzt zusätzlich im Raum stehenden 3529 Euro schmeckte der Ratsrunde nicht und will die Dachlage erst noch mit Architekt Christian Küster besprechen.

Der Bauausschuss beschloss, für die gesamte Kitzinger Straße, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h zu erlassen und die Straße entsprechend zu beschildern.

Ein Bewohner der Siedlungsstraße hatte beantragt, in der Straße ein Parkverbot auf einem Grundstück im Besitz der Gemeinde auszusprechen. Denn dort parke oftmals ein Fahrzeug vor seiner Ausfahrt. . Die Ratsrunde sah von einem Parkverbot ab, stattdessen soll Bürgermeister Gerhard Schenkel mit der Person reden, die mit dem Parken die Probleme verursacht.

Nach der Zustimmung des Landratsamtes und des Landesamtes für Denkmalpflege dürfen die Besitzer des Anwesens Papiusgasse 1 im Zuge der Gebäudesanierung einen Autostellplatz in ihrem Hof einrichten. Dazu wäre es nötig, ein Stück einer Hofmauer abzubrechen. Damit zeigte sich auch der Bauausschuss einverstanden, unter der Maßgabe, dass die Statik der verkleinerten Mauer gegeben bleibt.