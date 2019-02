Gemeindewald bringt Überschuss trotz Sturm

Der Sturm Fabienne Ende September und die Käfer haben im Vorjahr im Geiselwinder Gemeindewald einiges durcheinander gebracht. In der Sitzung des Gemeinderats Geiselwind berichtete Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft in Kitzingen im Detail, wobei die Gemeinde Geiselwind in ihren Wäldern noch glimpflich davon gekommen ist. Schwer getroffen hat der Sturm vor allem den Bereich um Ebersbrunn und Gräfenneuses, wo einige private Waldbesitzer größere Schäden beklagen. Zudem hat dort im Sommer auch der Borkenkäfer Schäden verursacht.

Die Gemeinde schlug laut Rammensee im vergangenen Jahr 1229 Festmeter Holz, was rund 200 mehr waren, als vorgesehen. Etwa 600 bis 700 Festmeter davon waren Sturmschäden, dazu wurden rund 300 Festmeter als Käferholz entfernt. Noch ist nicht das gesamte Schadensholz verarbeitet, etwa 300 Festmeter befänden sich noch im Wald, so Rammensee. Im Vorjahr erwirtschaftete die Gemeinde dort einen Überschuss von 45 293 Euro.

Das dürfte dieses Jahr nicht zu schaffen sein, weil vieles aufzuforsten sei, so der Fachmann. "Diesesmal wird es eher ein Verlustjahr für die Gemeinde, weil die Holzpreise relativ schlecht sind und weil wir vieles zu pflanzen haben", schätzte Rammensee. Für 2019 hat er einen Holzeinschlag von 900 Festmeter geplant, wobei fast nur Schadholz gemacht werde. Eine Bestandsbegrünung bei Ebersbrunn stehe zudem an, außerdem seien 800 Meter Zaunbau erforderlich.

Bürgermeister Ernst Nickel wollte wissen, wie viel Schaden insgesamt durch den Sturm entstanden sei. Das lasse sich schwierig schätzen, so Rammensee. Er berichtete von einem privaten Waldbesitzer, bei dem von den acht Hektar seiner Waldfläche jetzt die Hälfte kahl sei. Auch die Schönbornschen Wälder hätten erheblichen Schaden erlitten, der zum Teil noch gar nicht aufgearbeitet sei.

Die Frage von Verwaltungsleiter Wilfried Hack nach der Lage der Gemeinde im langfristig aufgestellten Forstbetriebsplan beantwortete Rammensee so: Die Gemeinde liege beim Einschlag im Soll, auch wenn man etwas weniger Holz gemacht habe, als vorgeschlagen wurde.