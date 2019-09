Gemeinderat favorisiert Bau des Abwasserkanals nach Kitzingen

Über den Planungsstatus zum künftigen Anschluss des Abwasserkanals von Großlangheim an die Kitzinger Kläranlage informierte Bürgermeister Karl Höchner in der Ratssitzung am Dienstagabend. In diesem Zusammenhang wurde auch die Option eines gemeinsamen Abwasserkanals für Großlangheim und Wiesenbronn erörtert, da auch Wiesenbronn das Abwasser nach Kitzingen transportieren möchte.

Höchner sagte dazu, dass aus Wiesenbronn bis heute keine Aussage getroffen wurde: "Wiesenbronn ist weder vom Gedanken eines gemeinsamen Abwasserkanals abgekommen, noch hat es sich zu Trassenführungen geäußert und dazu notwendige Gespräche mit Eigentümern auf der Zuleitungstrasse geführt."

Kanalbau nach Kitzinger günstiger

Der Bürgermeister erinnerte auch daran, dass der Großlangheimer Marktgemeinderat dieses Ansinnen Wiesenbronns bereits abgelehnt habe: "Dazu kommt, dass sich dadurch auch keine Sachverhalte zeigen, die den Bau und die Unterhaltung des Zulaufkanals kostengünstiger darstellen würden". Das Gemeindeoberhaupt betonte, dass man auf eine gute Nachbarschaft Wert lege, weshalb die konkreten Planungen für den eigenen Anschluss bisher hinausgezögert worden seien.

Nachdem die Grundlagen über Kosten und technische Belange zufriedenstellend mit der Stadt Kitzingen geklärt seien und sich jetzt zeige, dass sowohl der Bau eines Kanals nach Kitzingen als auch der jährliche Aufwand an Kosten extrem günstiger seien als Neubau und Betrieb einer eigenen Kläranlage, habe der Marktgemeinderat die Detailplanung an das Planungsbüro Auktor in Auftrag gegeben, informierte der Bürgermeister abschließend.

Sobald genaue Trassenführung und Pläne vorlägen, würden sie der Öffentlichkeit vorgestellt und erläutert, kündigte er an. Er zeigte sich zuversichtlich, dass keine Privatgrundstücke in Anspruch genommen werden müssen: "Für den Kanal nach Kitzingen gibt es einen Zuschuss, während es für den Bau einer eigenen Kläranlage, der auch vom Wasserwirtschaftsamt abgelehnt wurde, keinen Zuschuss gibt".

Gewerke für Kindergartenbau vergeben

Einstimmig vergeben wurden verschiedene Gewerke zur Erweiterung des Kindergartens im Haus für Kinder, im ehemaligen Josefsstift. Für die Trockenbauarbeiten gab die Firma Herrmann (Sickershausen) mit 72 311 Euro brutto das einzige Angebot ab, nachdem zwölf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden waren. Die gleiche Firma erhielt auch den Zuschlag für die Innenputz- und Malerarbeiten. Sie hatte mit 126 097 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Wie stark die Firmen derzeit ausgelastet sind, zeigte sich auch bei der Auftragsvergabe für die Fenster- und Eingangselemente. 14 Firmen waren angeschrieben worden, es erfolgte nur ein Angebot durch die Firma Schwarz (Wiesentheid) mit 60 986 Euro. Die Ratsrunde zeigte sich erfreut darüber, dass das Angebot über 12 000 Euro unter dem Kostenvoranschlag lag.

Der Kiga-Elternbeirat teilte in einem Schreiben mit, dass er sich noch einmal mit der Anschaffung eines kleineren WC-Containers für den Kiga-Spielplatz befasst hat. Dazu müsste ein Kanal durch den Feuerwehrparkplatz in den Kanal am See gebaut werden, die Kosten würde der Elternbeirat übernehmen. Das Ratsgremium bat einstimmig darum, in Anbetracht der derzeitigen Bautätigkeiten zur Erweiterung des Kindergartens und den Planungen für einen neuen Kiga-Spielplatz derzeit von der Installation eines WC-Containers abzusehen. Nach Meinung der Ratsmitglieder wäre ein relativ großer Einsatz von Mitteln und Arbeitszeit dann zu rechtfertigen, wenn eingeschätzt werden könne, dass der Spielplatz auch später genutzt werde.