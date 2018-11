Gemeinderat begutachtet Kindergarten

Bei einem Ortstermin im Kindergarten informierte sich der Gemeinderat Martinsheim am Freitagnachmittag über den gegenwärtigen Zustand und die künftig zu lösenden Aufgaben. Kindergartenleiterin Marion Knöchel erklärte, dass in Krippe, Kindergarten und Hort derzeit 63 Kinder betreut werden, darunter sieben mit Migrationshintergrund.

Die Betriebserlaubnis gestattet die Betreuung von bis zu 67 Kindern, wobei diese Zahl schon 2019 erreicht wird. Die Krippe mit zwölf Plätzen, in der Kinder ab einem Alter von elf Monaten aufgenommen werden, ist seit ihrer Eröffnung ständig ausgelastet. Immer wieder gibt es auch Anfragen von Einwohnern anderer Gemeinden, die abgelehnt werden müssen, so die Leiterin. Auch nimmt die Zahl der Kinder, die Ganztags in der Einrichtung bleiben, ebenso zu wie die Zahl der Schulkinder im Hort.

Neue Baugebiete - mehr Kinder

Durch die Ausweisung neuer Baugebiete in den Ortsteilen, die Familien mit Kindern anlocken könnten, muss sich die Gemeinde Gedanken über eine Erweiterung des Kindergartens machen, verdeutlichte Marion Knöchel. Platz für eine weitere Krippengruppe und eine weitere Kindergartengruppe wären wünschenswert. Für die Krippengruppe gibt es möglicherweise noch eine staatliche Förderung.

Dabei sollte auch darüber nachgedacht werden, eine Küche einzubauen, in der das Essen für die Kinder selbst gekocht werden kann. Derzeit wird dies von den Eltern mitgegeben und mit mehreren Mikrowellen von den Betreuerinnen aufgewärmt. In der Vergangenheit war ein Versuch, das Essen von einem Cateringservice zu beziehen, fehlgeschlagen, da es den meisten Eltern langfristig zu teuer wurde und die Auswahl begrenzt war.

Beanstandungen

Im Außenbereich waren in den Sommerferien einige Probleme beseitigt worden, doch hat die anschließende Prüfung bereits wieder neue Beanstandungen ergeben. Diese resultieren teilweise aus geänderten Richtlinien, erläuterte Marion Knöchel. So soll nun zum Beispiel das Geländer zwischen Treppe und Rutsche im Krippenbereich entfernt oder verkleidet werden, damit sich niemand darin verfangen kann.

Des weiteren sind am Hügel mit der Spielanlage im Kindergartenbereich diverse Arbeiten nötig. Unter anderem muss Erde aufgeschüttet und der Tunnel besser abgesichert werden, damit niemand von oben herunter springen kann. Da allein diese Absicherung bereits auf Kosten von mehreren Tausend Euro geschätzt wird, soll überlegt werden ob es sinnvoll ist den ganzen Bereich neu zu gestalten.

Auch am Märzbach verschaffte sich der Rat einen Überblick. Zum Teil ist der Bachlauf stark verwachsen und verschlammt, was bei Starkregen den Abfluss beeinträchtigt. Deshalb soll in nächster Zeit unter anderem die Böschung gereinigt und Bäume zurückgeschnitten werden. Interessenten für das dabei anfallende Holz können sich bei der Gemeinde melden.

Die Entscheidung über die Änderung des Flächennutzungsplans zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik Kuhwasen“ wurde vertagt.