Gemeinde sieht Beeinträchtigung durch Vollsortimenter

Die sechste Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Zweck der Ausweisung eines Sondergebiets Einzelhandel sowie die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet Lebensmittelmarkt an der B 8" der Stadt Mainbernheim nahm der Gemeinderat zur Kenntnis. Aufgrund des Dorfladens in Rödelsee sieht die Gemeinde ihre Belange betroffen.

Nach Ansicht der Gemeinde sei derzeit eine ausreichende Versorgung unter anderem durch den Dorfladen sowie Einkaufsmöglichkeiten in Iphofen und Kitzingen vorhanden. Die Verkaufszahlen des Dorfladens würden durch die Ansiedelung eines Vollsortimenters erheblich beeinträchtigt. Bürgermeister Burkhard Klein merkte an, dass die Stadt Mainbernheim bei einer entsprechenden Ansiedlung in Iphofen noch "gewettert" habe. Keine Einwände hat die Gemeinde Rödelsee zu den Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans "Am Wilhelmsbühl" in Kitzingen.

Weitere Punkte

Das Rödelseer Rathaus erhält eine Klimaanlage. Der Gemeinderat Rödelsee vergab in seiner Sommersitzung auf dem Schwanberg den Auftrag dafür an die Firma Gross in Kitzingen für rund 8100 Euro.

Für die Errichtung eines Jugendraums in Containerbauweise in Rödelsee hat der beauftragte Architekt eine Stellungnahme zur Barrierefreiheit abgegeben. Darin heißt es, dass der Zugang zum Container ebenerdig erfolgt. Eine barrierefreie Toilette sei ebenso wenig geplant, wie eine "normale" Toilette. Mit dem TSV Rödelsee sei geklärt, dass die fußläufig zu erreichenden zwei barrierefreien Toiletten im Sportheim bei Bedarf von den Jugendlichen mitgenutzt werden dürfen, hieß es im Rat.

Für ein Bauvorhaben in Fröhstockheim hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme dem Antrag auf Ablösung für notwendige Stellplätze positiv beschieden. Für die drei Wohneinheiten hätten laut Stellplatzsatzung der Gemeinde sechs Stellplätze nachgewiesen werden müssen, vier könnten jedoch auf dem Grundstück nur realisiert werden. Für die beiden anderen Stellplätze zahlt die Antragsstellerin nun 1500 Euro je Stellplatz als Ablöse.

Untersuchungen hätten ergeben, dass die Gemeinde Rödelsee derzeit die Anforderungen der Eltern hinsichtlich des Betreuungsbedarfs für Kinder unter drei Jahren erfüllen kann. Gleichwohl müssten in nächster Zukunft weitere Plätze geschaffen werden.

Bei der Ausschreibung für das HLF 20 für die Feuerwehr Rödelsee hat die Firma Magirus der Gemeinde wegen des Absageschreibens eine Rüge erteilt. Das mit der Ausschreibung beauftragte Büro nennt die Positionen Umfeldbeleuchtung und Mannschaftsraum als Gründe, die zu einer Abwertung geführt hätten. Seitens der Verwaltung hätten keine Gründe erkannt werden können, was gegen die Wertung spreche, hieß es im Rat.