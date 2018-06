Gemeinde lässt Park-Konzept erstellen

Die Parkplatz-Situation vor allem im Ortskern wurde im Abtswinder Gemeinderat erneut diskutiert. Immer wieder gibt es im Ortskern in einigen schmalen Gassen Probleme für den Durchgangsverkehr, wenn dort bereits Autos parken. Die beengten Verhältnisse dort sind bekannt, es erfolgten bereits einige Appelle an die Bürger, die jedoch nicht fruchteten. Deswegen stellte Bürgermeister Jürgen Schulz nun zur Diskussion, ob die Gemeinde ein Konzept in Auftrag geben soll, das die Anzahl der Autos, sowie den vorhandenen und benötigten Parkraum in einigen Bereichen ermitteln soll.

Appelle fruchteten nicht

Probleme bereiten vor allem die Pfarrgasse, die Ebracher Gasse sowie die Greuther Straße. Dort sei es teilweise kaum möglich, mit dem Auto durch zu kommen, erst vor wenigen Tagen habe er das erlebt, schilderte Ratsmitglied Heiko Därr. Alle Appelle nutzten nichts, man schaue der Unvernunft lange genug zu. „Da ist keine Einsicht zu erzeugen. Es muss etwas passieren“, meinte Därr. Was sei etwa, wenn ein Rettungswagen bei einem Notfall nachts dort durch müsse, stellte er als Frage in den Raum. Ins gleiche Horn stieß Ratskollege Winfried Weidt.

Bürgermeister Schulz trug das Angebot eines Büros vor, das ein Parkraum-Konzept erstellen könnte. Die Anzahl der parkenden Fahrzeuge seien zu ermitteln, anhand von Fotos würden die vorhandenen und möglichen Parkplätze gezeigt, dazu gäbe es Vorschläge, wo Parkflächen einzurichten wären. Die Kosten für das Konzept lägen zwischen 5000 und 9000 Euro, je nachdem wie groß man den zu untersuchenden Raum ausdehne, so Schulz. Hermann Höfer äußerte Bedenken, ob man für drei Gassen gleich so viel Geld ausgeben solle, „nur wegen der Unvernunft der Leute.“ Daraufhin wurde überlegt, die Straßen in der Siedlung mit aufzunehmen.

Die deutliche Mehrheit der Räte sprach sich schließlich dafür aus, ein Konzept erstellen zu lassen. Dabei soll gleich der gesamte Ort mit einbezogen werden, das Mehr an Kosten mache das Kraut nicht fett, wie Winfried Weidt sagte.

Thema Datenschutz

Diskutiert wurde zudem über die neuen Bestimmungen des Datenschutzes, die vorsehen, dass künftig keine Namen der Gemeinderäte mehr in den veröffentlichten Protokollen der Ratssitzungen im Internet und im Mitteilungsblatt stehen sollen. Das mochten Heiko Därr und Winfried Weidt nicht verstehen, für die Öffentlichkeit sei es doch wichtig, wer was im Gemeinderat vorgebracht habe. Es müsste doch reichen, am Jahresende die alten Mitteilungsblätter zu löschen, meinte Därr. Das reiche eben nicht, der Aufwand sei enorm, hielt Ratsmitglied Jürgen Bünnagel entgegen. Nach einigem Hin und Her wurde das Thema vertagt.