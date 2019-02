Bereits am 21. Februar wurde in Sickershausen am Friedhofweg eine Geldkassette gefunden, berichtet die Polizei. Die schwarze Metallkassette wartet nun bei der Polizeiinspektion Kitzingen auf ihren rechtmäßigen Besitzer. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.