Kitzingen vor 44 Minuten

Geldkassette aus Büroraum gestohlen

Bereits vor einem Monat wurde aus einem unverschlossenen Büroraum eines Gebäudes am Steigweg im dortigen Inno-Park in Kitzingen eine blaue Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Kassette befand sich in einem Büroschrank, der mit dem dazugehörenden Schlüssel geöffnete wurde. Der Geschädigte beziffert seinen Schaden auf 600 Euro.