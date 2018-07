Kitzingen vor 1 Stunde

Geldbörse nach Einkauf gestohlen

Nachdem eine 52-jährige Hausfrau am Dienstagvormittag ihren Einkauf in einem Supermarkt am Dreistock in Kitzinger erledigt hatte, ließ sie ihre Handtasche im Einkaufswagen zurück. Die Frau bemerkte dies unmittelbar danach und fand die Handtasche auch im Einkaufswagen vor. Jedoch hatte in diesem kurzen Augenblick ein bisher unbekannter Mann die schwarze Bedienungsgeldbörse aus der Tasche gestohlen. Die Geschädigte stellte den Mann noch zur Rede, der sich jedoch schnell mit einem KIA Sorento davonmachte. Der Frau entstand laut Polizei Schaden von über 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.