Kitzingen vor 1 Stunde

Geldbörse gestohlen

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz des E-Centers ein Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse einer 79-jährigen Frau mit 170 Euro als Inhalt.