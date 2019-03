Geldbörse gestohlen

Am Dienstag zwischen 12.35 und 12.45 Uhr, ereignete sich am Dreistock in Kitzingen auf dem Parkplatz des Poco-Marktes ein Diebstahl. Unbekannte Täter stahlen aus einem Einkaufswagen eine Geldbörse mit Inhalt. Die Geldbörse hatte die Geschädigte nach ihrem Einkauf in dem Einkaufswagen vergessen. Es entstand laut Polizei Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.