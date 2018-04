MARKTBREIT vor 44 Minuten

Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Währende ein 53-Jähriger am Dienstagmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Hafenstraße in Markbreit einkaufte, stahl ein unbekannter Täter aus dem Rucksack des Kunden dessen schwarze Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweispapieren. Der Mann beziffert seinen Schaden laut Polizei auf 15 Euro. Wer hat etwas beobachtet?